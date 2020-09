Primetime-Check

Hatten RTL und Sat.1 mit ihrem Serien-Programm Erfolg? Und wie schlug sich die Castingshow «Fame Maker» bei ProSieben?

Am Donnerstagabend begann die Primetime im Ersten mit dem Krimiund der Sender sicherte sich hiermit bei 5,27 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 18,0 Prozent. Bei der jüngeren Zuschauerschaft schalteten 0,64 Millionen Menschen ein, sodass gute 7,8 Prozent eingefahren wurden.lockte ab 21.45 Uhr schließlich noch 2,54 Millionen Interessenten und verbuchte somit eine annehmbare Quote von 10,0 Prozent. Bei einem Publikum von 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte der Sender nur einen mauen Marktanteil von 4,8 Prozent. Ab 22.30 Uhr blieben schließlich noch 2,47 Millionen Neugierige für dieauf dem Sender, was dem ARD wieder gute Marktanteile von 11,8 beziehungsweise 8,2 Prozent bei der jüngeren Zuschauerschaft bescherte. Das ZDF strahlte einen Teil der Serieaus und fuhr solide 13,3 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 3,90 Millionen Menschen ein. Bei den jüngeren Fernsehenden lag die Sehbeteiligung mit 0,48 Millionen Zuschauern bei durchschnittlichen 5,9 Prozent. Mit demsteigerte sich die Reihweite auf 4,14 Millionen Fernsehende und der Sender erzielte hohe 16,3 Prozent. Mit 0,61 Millionen Interessenten sowie einer Sehbeteiligung von 8,4 Prozent kam auch bei den Jüngeren ein sehr starkes Ergebnis zusammen. Die Talkshowlockte insgesamt 2,16 Millionen Fernsehzuschauer, was dem Sender einen akzeptablen Marktanteil von 11,3 Prozent bescherte. Bei der jüngeren Zuschauerschaft verzeichneten 0,24 Millionen Menschen eine maue Quote von 4,3 Prozent.RTL strahlte drei Episoden der Actionserieaus und erreichte damit zwischen 1,81 und 1,00 Millionen Serienfans. Mehr als schwache Marktanteile zwischen 6,1 und 5,0 Prozent waren damit jedoch nicht möglich. Auch in der Zielgruppe sah es mit Werten von 10,5 bis 7,3 Prozent nur wenig besser aus. Sat.1 hatte zwei Folgen der Krimiseriesowie eine Episode vonim Programm. Auch hier reichten 1,02 bis 0,77 Millionen Zuschauer nur für recht niedrige Quoten. Die Umworbenen fuhren mit Werten zwischen 6,3 und 5,9 Prozent ein annehmbares Ergebnis ein.1,05 Millionen Fernsehende verfolgten die Castingshowbei ProSieben und sorgten somit für solide 4,0 Prozent. Etwas gefragter war das Programm bei den Werberelevanten und so landetet man mit 0,74 Millionen Begeisterten bei guten 10,1 Prozent. Bei RTLZWEI lief in der Primetime eine Folge von, die mit 1,08 Millionen Zuschauern ein großes Publikum anlockte. Die Sendung kam somit auf hohe 3,8 Prozent. Bei den 0,67 Millionen Umworbene konnte sich der Sener über ein herausragendes Ergebnis von 8,5 Prozent freuen.fesselte 0,80 Millionen beziehungsweise 0,50 Millionen der Jüngeren an die Bildschirme und ergatterte damit ausgezeichnete Quoten von 4,5 sowie 9,6 Prozent.Kabel Eins zeigte die Reportage, welche 1,00 Millionen Fernsehzuschauer interessierte. Hier wurde ein solides Ergebnis von 3,6 Prozent ermittelt. 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchten zudem hohe 6,5 Prozent Marktanteil. Dasfaszinierte 0,55 Millionen sowie 0,26 Millionen der Jüngeren und brachte somit akzeptable Werte von 2,9 beziehungsweise 4,7 Prozent zustande. VOX schnitt mitziemlich gut ab, denn es schalteten 1,72 Millionen Filmfans ein. Daraus resultierten hohe 6,2 Prozent beziehungsweise starke 8,7 Prozent in der Zielgruppe.