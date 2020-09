Frau Irmler räumt auch im zweiten Anlauf ab

Quotennews

Das Erste überzeugte am Donnerstag mit einer Krimiweiderholung.

Das Erste Deutsche Fernsehen sicherte sich am Donnerstagabend den Primetime-Sieg mit einer Wiederholung eines 90 Minuten langen Krimis. Zu sehen war ab 20.15 Uhr die Folge „Frau Irmler“ aus der Reihe, die erstmals am 10. Januar 2019 lief und damals auf rund 6,8 Millionen Zuschauer (21,9% MA) kam. Die Wiederholung nun an diesem Donnerstag machte ebenfalls eine richtig gute Figur. Im Schnitt schauten 5,27 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Die ermittelte Quote lag bei 18 Prozent und somit weit oberhalb der Norm vom Ersten Deutschen Fernsehen. 7,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.Deutlich schwächer schnitt ab 21.45 Uhr dann das Magazinab – die halbstündige Sendung kam insgesamt noch auf zehn Prozent Marktanteil, bei den jungen Leuten fiel der Marktanteil mit 4,8 Prozent sogar unter die Sendernorm. Die durchschnittliche Sehbeteiligung lag bei 2,54 Millionen.Gut unterwegs war am späteren Abend, ab kurz vor 23 Uhr, eine frische-Folge mit Dieter Nuhr. Das Satire-Format sicherte sich noch 1,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, woraus im Gesamtmarkt 10,7 Prozent Marktanteil resultierten. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Produktion auf gute 6,4 Prozent Marktanteil.