Nachfrage zu groß: «Hundeprofi» Martin Rütter bekommt Unterstützung

TV-News

Oder wie VOX es nennt: Rütter kommt ab Herbst im Rudel.

Man muss kein Branchenexperte zu sein, um zu erkennen, dass es bei Hundecoach Martin Rütter richtig gut läuft. Abseits seiner erfolgreichen Coaching-Sendungund Gast-Auftritten in diversen Shows wird er ab Frühjahr 2021, wie berichtet, unter anderem ein Primetime-Ratespiel für VOX moderieren. Die Nachfrage ist also groß – übrigens auch bezogen auf seine Einsätze als Tiertrainer für sein eigentliches Format «Der Hundeprofi». Dieses geht nun ab Samstag, 17. Oktober mit einem neuen Dreh in die nächste Staffel. Rütter kommt dann im Rudel, wie VOX es nennt.Heißt konkret: fünf professionelle TrainerInnen aus ganz Deutschland, die von ihm ausgebildet wurden, arbeiten jetzt mit. Trainerin Ellen Marques (36) aus Köln, die seit 2010 selbstständige Hundetrainerin ist, lebt mit ihrem Hund in der Stadt. Sie liebt Tattoos, Karneval und Tanzen. Der Kieler Marc Lindhorst ist mit 45 Jahren der erfahrenste Hundetrainer in der Runde. Seine Hundeschule mit 14 Mitarbeitern gründete er 2007. Steffi Krauß (42) tauschte nach neun Jahren im Streichquartett 2013 ihr "Konzertkleid gegen die Outdoor-Klamotten" und beschreibt ihren Beruf als eine "Eheberatung, nur zwischen Hund und Mensch". Trainer Hubert "Hubsi" Berretz (45) aus Odenthal findet besonders das Training mit Problemhunden spannend, aber auch Agility und Grunderziehung bietet er in seiner Hundeschule, die er seit 2010 besitzt, an.Und "Franzi" Herre (35) aus Thüringen, betreibt seit 2013 ihre Hundeschule und hat selbst zwei Hunde zu Hause, die nach eigener Aussage "auch nicht ganz perfekt sind", aber für Franzi tolle Alltagsbegleiter darstellen. Martin Rütter selbst sagt: "«Der Hundeprofi» ist eine Marke, die mich gleichzeitig mit Stolz, Dankbarkeit und Freude erfüllt. Und diese Marke erhält jetzt nochmal einen ganz neuen Anstrich. Denn in meiner neuen Sendung schicke ich meine Hundetrainerinnen und -trainer zu den Menschen, die sich hilfesuchend an mein Team und mich gewandt haben.“ Die kommenden Folgen der Sendung heißen nun «Der Hundeprofi – Rütters Team».