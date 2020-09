«Das Sommerhaus der Stars» steigert sich auf Staffelbestwert

Quotennews

Auch am Vorabend lief es für den Sender RTL rund.

Einen Staffelbestwert holte die vierte Folge der diesjährigen Staffel von RTLsam Mittwochabend zur besten Sendezeit. Eine Episode lief vorher sonntags, zwei ebenfalls mittwochs. Die Mittwochs-Folgen der zurückliegenden Wochen erklommen in der Zielgruppe Marktanteile in Höhe von überdurchschnittlichen 18,7 sowie 18,3 Prozent. In dieser Woche nun holte eine weitere Ausgabe des Formats genau 20 Prozent – und somit den bisher höchsten Wert der Staffel.Die gemessene Reichweite lag bei 2,60 Millionen. Gegenüber der Sonntagsausgabe legte die Reality-Show somit um 0,57 Millionen Zuschauer zu, gegenüber der Ausgabe vom Mittwoch zuvor betrug das Plus rund 0,11 Millionen Seher. Gefragt war der Kölner Privatsender derweil auch am Vorabend. Die ab 18.45 Uhr gezeigten Nachrichtenbrachten ihm im Schnitt 2,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei sehr starken 20,2 Prozent. Der nachfolgende Wetterbericht brachte es gar auf 21,5 Prozent.Die Dailysund, die um 19.10 und 19.40 Uhr starteten, punkteten mit 16,3 und 17,7 Prozent bei den Umworbenen. Die erstgenannte Eislauf-Serie holte somit die viertbeste Quote dieses Jahres.