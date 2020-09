Bei Sat.1 Gold starten nun die «Evil Twins»

TV-News

Die US-True-Crime-Produktion belegt den Montagabend ab Oktober.

Der Sender Sat.1 Gold hat sich Nachschub in Sachen True-Crime organisiert. Am 5. Oktober wird montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen eine amerikanische Produktion namensgezeigt – und darin ist der Name Programm. „Sie teilen eine besondere Verbindung, spüren angeblich, was der andere fühlt, und verstehen sich blind. Aber was, wenn ein Zwilling böse ist? Überträgt sich die Gewaltbereitschaft auch auf den zweiten Part?“ heißt es in der Sendungsbeschreibung über verbrecherische Zwillinge.Die Serie lief 2012 in den Vereinigten Staaten. In Deutschland nahm Crime + Investigation die Erstausstrahlung vor. Außerdem im Oktober interessant im Programm von Sat.1 Gold: Ab dem 4. Oktober, ein Sonntag, wird der Sender zur Primetime bei der Wiederholung vonwieder mit Folge eins anfangen.Ab dem 10. Oktober, ein Samstag, läuft zur Primetime die sechsteilige erste Staffel von, die auf dem Sendeplatz deutsche Spielfilme ablöst. Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, wird der Samstagabend von Sat.1 Gold mit dem US-Kult «Columbo» bestückt.