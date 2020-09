Neue Staffel von «Family Guy» startet bei ProSieben Maxx solide

Quotennews

Ein Überflieger war der Auftakt in die 17. Staffel zwar nicht, annehmbare Quoten standen aber dennoch zu Buche. Nitro drehte mit Sci-Fi derweil vor allem am späteren Abend auf.

Am Dienstagabend begann ProSieben Maxx zur besten Sendezeit mit der Ausstrahlung der 17. Staffel von, woran 0,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren Interesse zeigten. Überraschend ist, dass eine alte Folge auf gleichem Sendeplatz in der vergangenen Woche auf deutlich stärkere 0,18 Millionen Interessenten und mehr als zwei Prozent in der Zielgruppe gelangt war. Diesmal reichte es zwar "nur" zu 1,4 Prozent bei 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen, zufrieden sein dürfte man damit bei ProSieben Maxx aber dennoch. Der Senderschnitt der Spartenangebots lag zuletzt bei rund 1,5 Prozent beim jungen Publikum.Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eine alte Folge von «Family Guy» am Vorabend noch auf 1,6 Prozent der Jüngeren gelangt war. In der Primetime von ProSieben Maxx ging es nach «Family Guy» übrigens mit einem Dreierpack vonweiter, das mit Marktanteilen zwischen 1,1 Prozent und 1,4 Prozent etwas schwächer als das Vorprogramm abschnitt. Durchschnittlich 0,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,4 Prozent verfolgten die Geschichten der gelben Familie insgesamt.Unterdessen strahlte Nitro am Dienstagabend den Filmaus, der zur besten Sendezeit auf 0,47 Millionen Zuschauer und ausbaufähige 1,3 Prozent in der Zielgruppe gelangte. Beim Gesamtpublikum entpuppte sich der Streifen angesichts von 1,8 Prozent hingegen als Erfolg.legte am späteren Abend auf starke drei Prozent Marktanteil in beiden relevanten Altersgruppen zu.