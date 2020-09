«Polizeiruf 110» sichert sich beste Reichweite der jungen Krimisaison

Quotennews

Der Fall „Tod einer Toten“ überflügelte zumindest die zuletzt gezeigten «Tatort»-Folgen.

Zu erwarten war er, der erneute Primetimesieg des Ersten am Sonntagabend. Ab 20.15 Uhr zeigte der Sender eine neue-Folge mit dem Namen „Tod einer Toten“. 8,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schauten zu, bei den Menschen ab drei Jahren lag die gemessene Quote bei 26,6 Prozent. 16,4 Prozent Marktanteil wurden in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen gemessen.Zumindest im Gesamtmarkt war dies somit der bisher stärkste Krimi am Sonntag um 20.15 Uhr. Der «Polizeiruf 110» überflügelte die bis dato zwei neuen «Tatort»-Folgen, die es auf maximal 8,26 Millionen Zuschauer (25,5%) brachten. Allerdings – und das ist nicht zu vergessen: Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es schlechter als zuletzt; mindestens 16,7 Prozent hatten die «Tatort»-Folgen eingefahren.Nach dem Krimi setzte Das Erste auf den Polittalk vonund kam damit auf 3,61 Millionen Fans ab drei Jahren. Im Gesamtmarkt wurden im Schnitt 14 Prozent verbucht, bei den Jungen waren es 7,1 Prozent.