Weder «Lego Masters» noch «Das große Sat.1 Promiboxen» sorgen für einen Quotenerfolg

Quotennews

Folge drei der Lego-Show verlor deutlich an Reichweite. Die Neuauflage des «Promiboxens» kam auf ein recht durchschnittliches Ergebnis.

Die dritte Folge der Showhatte RTL am Freitagabend im Programm. 1,58 Millionen Zuschauer schalteten ein, um die Baukünste der Kandidaten zu beobachten. Dies reichte allerdings nur für maue 5,7 Prozent Marktanteil. Zwei Wochen zuvor lag die erste Folge noch bei deutlich besseren Werten von 2,00 Millionen Fernsehenden sowie soliden 7,8 Prozent. Doch auch in der Zielgruppe war dieser Quotenrückgang zu beobachten. Während am 4. September noch 1,03 Millionen Umworbene einschalten, waren es nun 0,92 Millionen. Mit einer guten Sehbeteiligung von 11,6 Prozent lag das Ergebnis knapp unter den Senderschnitt. Gegenüber der ersten Folge bedeutete dies jedoch einen Rückgang um über vier Prozentpunkte.An das Programm schloss sich ab 22.15 Uhr die Comedyshow. Hierbei ging die Zuschauerzahl auf 1,03 Millionen Interessenten zurück, die weiterhin maue 5,4 Prozent einfuhren. Die 0,56 Millionen Fernsehenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten immerhin für annehmbare 9,8 Prozent Marktanteil. Die Show lag immerhin über den Werten der Vorwoche, als «Ralf Schmitz live!» RTL schwache Werte von 4,9 sowie 8,9 Prozent bescherte.Sat.1 organisierte erstmals seit Anfang 2013 eine Neuauflage von. An die 2,42 Millionen Begeisterten von vor über sieben Jahren kam der Sender zwar nicht mehr heran, allerdings schalteten 1,07 Neugierige ein. Somit kam der Sender auf ein solides Ergebnis von 5,0 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Werberelevanten lag man mit einem Marktanteil von 8,2 Prozent sogar knapp über dem üblichen Senderschnitt.