Nächste Woche: Finn setzt bei «Alles was zählt» alles auf eine Karte

Soap-Check

Was passiert ab Montag in den deutschen Dailys?

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

«Köln 50667», RTLZWEI

TV Now Nächste Woche bei RTLZWEI in «Berlin - Tag & Nacht».

«Berlin – Tag & Nacht»

André ist nicht begeistert von dem Gedanken, mit Rosalie zusammenzuarbeiten. Doch Rosalie kämpft um diese einmalige Gelegenheit und schlägt André ein Ritual vor, durch das sie beide Vertrauen aufbauen können. André lässt sich nur widerwillig darauf ein, doch es scheint zu funktionieren. Kurz darauf zerstört Rosalie das aufgebaute Vertrauen gleich wieder ... Steffen gelingt es, seine Lüge über die Absage der Nordsee-Reise nicht auffliegen zu lassen. Franzi ist zunächst irritiert, doch Lucy schafft es, ihre Skepsis zu zerstreuen. Wie lange wird Steffen sein Lügengebäude noch aufrechterhalten können? Lucy bekommt mit, dass es zwischen Michelle und Paul immer wieder zu kleinen Streitigkeiten bezüglich ihrer Zukunftsplanung kommt. Für einen Moment keimt in ihr die Hoffnung auf, dass Paul sich doch noch für sie entscheidetAstrid und Alex freuen sich, dass ihre Geschäfte dank des Zeitungsinterviews wieder gut laufen, und planen verliebt ihre Verlobungsfeier. Doch da entdeckt Astrid die hämischen Kommentare über ihren großen Altersunterschied im Netz. Erleichtert über Theos Einlenken, wähnt Amelie sich am Ziel ihrer Träume und will mit Gunter den Kauf der Mehrheit der Hotelanteile abschließen. Doch David beginnt, sich für die Familie zu interessieren, vielleicht sogar für die Hotellerie. Beseelt von der Idee, David könnte in seine Fußstapfen treten, zieht Gunter sein Verkaufsangebot zu Amelies Entsetzen zurück.Während Luke sich eine rosige Zukunft mit Sina ausmalt, ahnt er nicht, dass Sina gedanklich schon an einem Racheplan arbeitet. Leni will sich mit Nika von ihrer Trauer ablenken. Dabei schlägt sie allerdings auf peinliche Art und Weise über die Stränge. Saskia sieht der Geburt ihres Kindes mit wachsender Verunsicherung entgegen. Und Bambis gelassene Beruhigungsversuche helfen mitnichten, sie bewirken eher das Gegenteil.Finn möchte nicht länger nur ein guter Freund für Malu sein. Er beschließt, alles auf eine Karte zu setzen, doch Justus kommt ihm zuvor. Derweil möchte Richard mehr über das Verhältnis zwischen Georg und Justus herausfinden und ist überrascht, wie weit sich Justus öffnet. Ina ist enttäuscht, dass Chiara Yannick in der Öffentlichkeit als ihren Freund ausgegeben hat.Yvonne hat das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, und stellt Moritz zur Rede. Der behauptet, Liebeskummer zu haben. Als Laura davon erfährt und Yvonne sich Selbstvorwürfe macht, kann Laura die Wahrheit nicht länger für sich behalten. Felix unterbricht den nahen Moment mit Nazan. Beide haben anschließend mit ihren aufkommenden Gefühlen zu kämpfen und setzen trotzdem alles daran zu verdrängen, dass da etwas zwischen ihnen ist.Sophia wagt am Morgen den Versuch, Jan zu verführen - ganz ohne Gedanken an den Kinderwunsch. Doch Jan blockt sofort ab. Beide gehen im Zoff auseinander. Während Sophia Rat bei Lea sucht, lädt Jan seinen ganzen Frust bei Horst ab. Der empfiehlt ihm, sich eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt einzuholen und die Hoffnung auf Nachwuchs noch nicht aufzugeben. Als Sophia am Abend mit Jule sprechen will, sieht sie plötzlich, wie Jan mit dem Nachbarsbaby auf dem Arm im Innenhof steht. Dieser Anblick zerreißt ihr fast das HerzMike ist am Morgen alarmiert, als er und Kim beinahe von Connor in flagranti erwischt werden. Kim wiederum ist die Heimlichtuerei langsam leid und erinnert Mike an seine Ankündigung, mit Connor zu reden. Er verspricht, sich heute darum zu kümmern, doch als Connor ihn kurz darauf versetzt, vertagt er das Gespräch und verbringt stattdessen einen romantischen Tag mit Kim am See. Der wird jedoch jäh unterbrochen, als Connor und Toni ebenfalls dort auftauchen. Zunächst können sich Mike und Kim noch verstecken, doch schließlich fliegt ihr Versteckspiel auf. Connor versteht die Welt nicht mehr, als sein Vater ihm offenbart, dass er mit Kim zusammen ist.