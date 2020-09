TV-News

Nitro nimmt sich der Produktion vom Sender History an.

2016 zeigte History im Pay-TV Wigald Boning und Friedrich Meinecke als Geschichtsjäger in einem eigenen Format. Rund vier Jahre später schafft es die Produktionins Free-TV. Der Männersender Nitro wird die Episoden in seinem Nachmittagsprogramm unterbringen.Am Samstag, 10. Oktober ist die erste Ausstrahlung vorgesehen. Wigald und Fritz begeben sich dann auf Entdeckungstour in einer ehemaligen Erziehungsanstalt des 3. Reiches in Ballenstedt im Harz: Ein Ort, an dem hunderte Schüler zur Nazi-Elite der Zukunft herangezüchtet wurden.Die Doppelfolge, die um 13.30 Uhr startet, ist eingebettet in US-Produktionen. Zuvor läuft «Das A-Team», nachfolgend ist «Mythbusters» zu sehen.