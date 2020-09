Umgebauter VOX-Dienstag: «Goodbye Deutschland» verbessert die Situation

Quotennews

«Altes Haus sucht Mitbewohner» wurde aus dem Programmplan genommen.

Recht kurzfristige Programmänderung: Wegen nicht allzu berauschender Quoten verzichtete VOX am Dienstag zur besten Ausstrahlungszeit auf das eigentlich eingeplante Generationen-Projekt «Altes Haus sucht Mitbewohner». In den beiden Wochen zuvor kam die zweistündige Produktion nur auf 4,8 sowie 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,76 und 0,74 Millionen Menschen sahen zu. Nun istzurück im Fernsehen, die Auswanderer laufen dienstags um 20.15 Uhr. Die Reichweite ging prompt nach oben; auf 1,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und auch bei den Umworbenen sah es mit 5,3 Prozent ein Stück besser aus. Unter dem Senderschnitt verblieb die Sendeschiene dennoch.Auch das ab 22.15 Uhrtat sich nicht allzu leicht. Die Zielgruppen-Quote pendelte sich hier bei 5,1 Prozent Marktanteil ein, lag also streng genommen ebenfalls im roten Bereich. Insgesamt kam die Produktion auf 0,59 Millionen Zuseher.Kleine Randnotiz: Sehr erfolgreich waren am Vormittag diemit 12,2 Prozent sowie das um kurz vor elf Uhr gezeigte Wetter mit sogar 14 Prozent Marktanteil. Man profitierte vom Lead-In, das aus zwei Folgenbestand: Der ab neun Uhr gezeigte Doppelpack räumte mit elf und 11,7 Prozent in der Zielgruppe ab.