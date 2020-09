Primetime-Check

Wie kam «Not & Elend gegen ProSieben» an und wie liefen die Filme bei Kabel Eins?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 53%

14-49: 60,1%

Das Erste erreichte um 20.15 Uhr mit4,42 Millionen Fernsehende. Das glich tollen 15,7 Prozent insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen sehr gute 8,4 Prozent zustande.wurden akzeptable 11,2 Prozent erreicht, mäßige 5,4 Prozent wurden bei den Jüngeren erzielt. Diefolgten mit 11,7 und 7,0 Prozent. Das ZDF hielt zu Primetimebeginn mit einerüber Donald Trump dagegen. 3,11 Millionen Wissbegierige schalteten ein, das waren mäßige 11,0 Prozent bei allen. Bei den Jüngeren wurden sehr tolle 8,8 Prozent ermittelt.schloss mit mageren 8,8 Prozent und sehr guten 7,0 Prozent an. Daserreichte ab 21.45 Uhr 14,6 und 9,7 Prozent, bevor11,3 und 8,0 Prozent generierte.kam bei RTL auf 2,27 Millionen Neugierige,sank danach auf 1,00 Millionen. Gute 12,1 und magere 7,9 Prozent standen bei den Werberelevanten auf der Uhr. Sat.1 kam mitauf 1,24 und 1,32 Millionen Fernsehende. Die Doppelfolge erzielte 6,8 und 6,6 Prozent bei den Umworbenen.folgte mit 1,19 Millionen und 7,1 Prozent. ProSieben sprach mit1,11 Millionen Menschen an. Das führte zu guten 4,4 Prozent bei allen. 0,83 Millionen Umworbene führten zu sehr guten 11,6 Prozent in der Zielgruppe.RTLZWEI erreichte mit1,16 Millionen Neugierige, danach folgtemit 0,68 Millionen. Bei den Werberelevanten standen beeindruckende 8,7 und 9,2 Prozent auf dem Zettel.lockte 1,11 Millionen Fernsehende zu VOX folgte mit 0,59 Millionen. Die Umworbenen schauten zu mauen 5,3 und 5,1 Prozent rein. Kabel Eins erreichte mit0,99 Millionen Filmfans, bevorauf 0,60 Millionen kam. Die Werberelevanten sorgten für tolle 6,9 und sehr starke 8,2 Prozent.