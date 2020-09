Von «Punkt 12» bis «Hensslers Countdown»: Der Quotenverfall in der RTL-Daytime

Quotennews

So gut «Punkt 12» den RTL-Mittag bestreitet, so mager schließt «Hensslers Countdown» den Nachmittag ab.

Am Mittag ist bei RTL die Quotenwelt noch in Ordnung. Die erste-Ausgabe der Woche kam auf 0,75 Millionen Wissbegierige und erzielte sehr gute 10,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen sprangen sogar 15,8 Prozent Marktanteil heraus.folgten ab 13.55 Uhr mit 0,69 Millionen Interessenten, die Marktanteile sanken auf akzeptable 8,1 respektive 11,7 Prozent.Um 14.55 Uhr folgtemit 0,61 Millionen Fernsehenden. Das reichte nur noch für maue 6,1 Prozent bei allen. Bei den Werberelevanten reichte es für 11,1 Prozent Marktanteil. Ab 15.55 Uhr gab das RTL-Programm quotentechnisch weiter nach.lockte nur noch 0,46 Millionen Menschen an. Das führte zu mageren 4,5 Prozent insgesamt. 6,8 Prozent in der Zielgruppe waren ebenfalls ein mageres Ergebnis. Ab 17 Uhr beendetedie Talfahrt mit 4,3 Prozent bei allen sowie 4,5 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.