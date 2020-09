Auf «Fack ju Göhte 2» ist Verlass

Quotennews

Während Sat.1 mit der deutschen Komödie punktete, ging «Maleficent» bei RTL Baden.

Nachdem Teil eins vor einer Woche bereits ein voller Erfolg in Sat.1 war, taten sich Zeki Müller und seine Rasselbande auch mit ihrem zweiten Abenteuer am Sonntagabend nicht sonderlich schwer auf starke Einschaltquoten zu kommen. Aus starken 9,4 Prozent für «Fack ju Göhte» wurden weiter gute 9,1 Prozent fürin der klassischen Zielgruppe. Zudem erwies sich aucham späten Abend als Zuschauermagnet und hielt die Sehbeteiligung mit 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf demselben Niveau. Auf dem Gesamtmarkt tat sich Elyas M’barek mit seinen Kollegen etwas schwer. Mit insgesamt 1,33 Millionen Zusehern waren nur unterdurchschnittliche 4,8 Prozent Marktanteil drin. Der zweite Film des Abends war dort mit 0,84 Millionen Fernsehenden ab 22.30 Uhr besser unterwegs und hob die Sehbeteiligung mit 6,0 Prozent leicht über den Senderschnitt.Während die Sat.1-Primetime im Schnitt voll im Soll war, erlebte RTL einen schwachen Sonntagabend. Zur besten Sendezeit warennur maue 4,8 Prozent Marktanteil insgesamt und 8,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen vergönnt. «Die dunkle Fee» lockte nur enttäuschende 1,48 Millionen Zuschauer an, davon 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige.erging es im Anschluss nicht besser. Die Zielgruppen-Sehbeteiligung ging sogar leicht auf 8,0 Prozent zurück, bei den Zuschauern ab drei Jahren war ein kleiner Anstieg auf weiter schwache 5,8 Prozent zu verzeichnen, da insgesamt 1,13 Millionen Fernsehende dranblieben.Am Vorabend verabschiedete sich bereitswenig ruhmreich aus dem Programm. Keine der vier Folgen kam ab 19.05 Uhr in den vergangenen vier Wochen über den Senderschnitt. Zum Abschluss sank der Marktanteil beim werberelevanten Publikum noch einmal um einen Prozentpunkt auf magere 7,7 Prozent. Insgesamt sahen sich 1,29 Millionen Interessierte «Heimlich verliebt» am Vorabend an. Auf dem Gesamtmarkt ergaben sich so maue 3,2 Prozent.