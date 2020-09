«Gefragt  gejagt» mit verlässlicher Zugkraft

Quotennews

Auch der RTL-Dauerrenner «GZSZ» überzeugte (wenig überraschend) am Donnerstagvorabend.

Am Donnerstagabend hateinmal mehr Das Erste mit erfreulichen Quoten beschert. 2,62 Millionen Ratefüchse bedeuteten ab 18 Uhr sehr tolle 16,6 Prozent Marktanteil bei allen. 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige führten unterdessen zu tollen 8,7 Prozent.folgte ab 18.50 Uhr mit 2,00 Millionen Serienfans.Das bedeutete mäßige 9,7 Prozent insgesamt. 0,27 Millionen Jüngere führten wiederum zu 5,9 Prozent. Sat.1 hielt ab 19 Uhr mitdagegen, das neu betitelte und überarbeitete «Genial Daneben – Das Quiz». Nur 0,80 Millionen Fernsehende waren an Bord.Somit standen magere 3,6 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. 0,23 Millionen Werberelevante führten Sat.1 zu enttäuschenden 4,6 Prozent in der Zielgruppe.brachte RTL ab 19.40 Uhr hingegen sehr gute 10,3 Prozent bei allen und sehr tolle 17,7 Prozent bei den Werberelevanten ein.