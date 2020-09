Eva Longoria verlängert bei 20th Television

US-Fernsehen

Die ehemalige «Desperate Housewives»-Darstellerin unterschreibt einen neuen Vertrag bei der Disney-Tochter.

Die Firma UnbelEVAble Entertainment von Eva Longoria und Ben Spector hat eine dreijährige Verlängerung ihres Exklusivvertrages mit 20th Television, vorher 20th Century FOX Television, unterzeichnet. Zu den bisherigen Projekten des Unternehmens gehören Sendungen wie die ABC-Serie «Grand Hotel» ► oder die NBC-Show «Telenovela».„Eva und Bens Leidenschaft, sich für bedeutungsvolle Geschichten einzusetzen, insbesondere für die von unterrepräsentierten Stimmen und Gemeinschaften, ist etwas, an das wir bei 20th Television zutiefst glauben, deshalb haben wir die Chance ergriffen, unsere Beziehung zu ihnen zu verlängern", teilte die Chefin von 20th Television, Carolyn Cassidy, mit.„Vor drei Jahren hieß mich Dana Walden in der 20th Television-Familie willkommen und erkannte alles an, was ich als Regisseurin und Produzentin zu tun versuchte", sagte Longoria. Sie verweist darauf, dass Disney sie konsequent unterstützte.