Mäßiges Interesse an 11. «Tour de France»-Etappe

Quotennews

Die «Tour de France» kam im Ersten auf mäßige Zahlen. Am Vorabend punktete «Gefragt – gejagt».

Am Mittwochnachmittag stand im Ersten die 11. Etappe derauf dem Programmplan. Das Fahrradwettrennen führte die Teilnehmer über 167 Kilometer von Châtelaillon-sur-plage an der französischen Atlantikküste nach Poitiers, dem Ort, der für seine 78 Kulturdenkmäler berühmt ist. Diese hübsch anzusehende Strecke lockte ab 16.10 Uhr 1,10 Millionen Menschen zum Ersten.Damit generierte der öffentlich-rechtliche Sender mäßige 9,7 Prozent Marktanteil bei allen. 0,15 Millionen junge Radsportbegeisterte bedeuteten ebenfalls mäßige 5,5 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Studioberichte derbrachten es wiederum nur auf 0,66 Millionen Interessenten, darunter befanden sich rund 60.000 14- bis 49-Jährige.Damit wurden lediglich magere 6,5 Prozent insgesamt erzielt, bei den Jüngeren kamen 2,7 Prozent zustande – ein mieses Ergebnis.folgte mit 11,3 und 5,3 Prozent, ehe ab 18 Uhr2,53 Millionen Ratefüchse unterhielt. Das führte zu sehr tollen 16,0 Prozent. Bei den Jüngeren wurden leicht überdurchschnittliche 6,8 Prozent eingefahren.