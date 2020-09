Primetime-Check

Wie schlug sich «Das Sommerhaus der Stars» bei RTL? Punktete «Kampf der Realitystars» bei RTLZWEI?

«Das Sommerhaus der Stars» startete bei RTL mit 2,51 Millionen Fernsehzuschauern in die neue Staffel, damit erreichte man den fünften Platz in der Hauptsendezeit. Bei den Umworbenen sicherte man sich mit 1,39 Millionen Zuschauern die Pole Position, der Marktanteil belief sich auf 18,7 Prozent. Platz zwei und drei gingen anund das, die ZDF-Sendungen erreichten 1,03 sowie 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit 12,4 und 12,5 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein. Beim Gesamtpublikum holten die zwei Programme mit 4,71 und 4,06 Millionen Zuschauern die höchsten Werte der Hauptsendezeit, die Marktanteile lagen bei 16,5 und 17,4 Prozent.Das Erste strahlte einenzum Feuer in Moria aus, den sich 3,95 Millionen Zuschauer ansahen. Die Marktanteile lagen bei 14,1 Prozent bei allen sowie 9,8 Prozent bei den jungen Zuschauern. Der 90-minütige Spielfilmerreichte 3,78 Millionen Zuseher und 13,2 Prozent.und diefuhren 2,28 und 2,01 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile beliefen sich auf 9,7 und 10,5 Prozent. Bei den jungen Menschen sank der Marktanteil zunächst von 5,4 auf 5,2 Prozent, ehe 7,8 Prozent Marktanteil verbucht wurden.brachte ProSieben 1,10 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe gab es nur 8,4 Prozent Marktanteil. Zwei-Folgen verbuchten 1,02 und 0,65 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei mauen acht und fünfeinhalb Prozent.brachte Sat.1 1,04 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 6,6 Prozent Marktanteil ein. Der Spielfilmsorgte bei Kabel Eins für 0,77 Millionen Zuschauer und entsprechende 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.RTLZWEI fuhr mit0,74 Millionen Zuschauer ein, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 5,9 Prozent. Mitergatterte man noch 5,8 Prozent, insgesamt verbuchte der Sender 0,47 Millionen Zuschauer. Zwei Free-TV-Premieren vonerzielten bei VOX 1,03 sowie 1,14 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 5,4 und 5,3 Prozent. Mitfiel der Marktanteil bei den jungen Menschen auf 3,5 Prozent. Bei allen Zuschauern wurden 0,70 Millionen ermittelt.