«Paula kommt» ab 22.10 Uhr besonders gut an

Quotennews

ZDFneo konnte sich am Mittwoch wieder einmal auf «Wilsberg» verlassen, Nitro hatte einen bewegten Abend mit Jason Statham.

Am Mittwoch stand sixx wieder ganz im Zeichen von Paula Lambert. Ab 20.10 Uhr erreichte das von ihr präsentierte Formatnur 0,10 Millionen Menschen, was miese 0,4 Prozent bei allen und 0,6 Prozent in der Zielgruppe bedeutete. Drei Folgenfolgten mit 0,10, 0,14 und 0,21 Millionen Neugierigen. Die Sehbeteiligung pendelte zwischen 0,5 und soliden 0,9 Prozent insgesamt und zwischen 0,6 und mageren 0,9 Prozent bei den Werberelevanten.brachte es dann ab Mitternacht auf 1,6 und 1,7 Prozent, ehemit 1,9 und mäßigen 1,2 Prozent folgte. Nitro setzte am Mittwochabend auf ein Jason-Statham-Double:erreichte ab 20.15 Uhr 0,54 Millionen Filmfans, das glich soliden 1,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,11 Millionen Umworbene genügten nur für magere 1,4 Prozent in der Zielgruppe.verbesserte sich ab 22.10 Uhr auf sehr gute 2,3 Prozent Marktanteil in beiden Altersgruppen. 0,41 Millionen Interessenten schauten zu, darunter befanden sich 0,13 Millionen Werberelevante.Zwei Folgenkamen derweil bei ZDFneo super an: Ab 20.15 Uhr holte eine Ausgabe der dezent kauzigen Krimis aus Münster 2,35 Millionen Menschen an die Mattscheiben. Das glich einer Sehbeteiligung in der Höhe von starken 8,1 Prozent. Eine weitere «Wilsberg»-Geschichte schloss daraufhin mit 1,15 Millionen und 5,3 Prozent an.