National Geographic widmet sich Pandemien

TV-News

Im November wird eine neue Dokumentation versuchen zu zeigen, wie groß die Gefahr weiterer Pandemien ist.

Das Jahr 2020 wird wohl als das Jahr der großen Corona-Pandemie in die Geschichte eingehen. Mit dem Covid-19-Virus befassen sich nun auch immer mehr groß angelegte TV-Dokumentationen, etwa eine, die der Pay-Sender National Geographic beauftragt hat. Inreisen der Epidemiologe Christopher Golden und der ABC-Reporter James Longman in vier Kontinente, um sich mit Experten − den sogenannten „Virus-Jägern“ − zu treffen.Diese setzen sich aus mutigen Wissenschaftlern zusammen, die in Risikogebieten Forschungen anstellen, um den COVID-19-Ausbruch besser zu verstehen und die nächste tödliche Pandemie zu verhindern.Die deutsche TV-Premiere ist auf den 29. November, ein Sonntag, um 20.10 Uhr terminiert. Die Sendung kann in der Synchro-Fassung, aber auch im Originalton gesehen werden. Natürlich stellt der Sender die Produktion anschließend auch auf Abruf zur Verfügung, erneut aber nicht bei Disney+ . Stattdessen kann man sich die Sendung über folgende Anbieter zeitlich flexibel anschauen: Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV.