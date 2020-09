Quotennews

Starker Montag: VOX bejubelt seine Löwen, «Ready to Beef» legt auf Rekordniveau zu

Manuel Weis von 08. September 2020, 08:57 Uhr

Die Kochshow fuhr am späteren Montagabend die beste Quote in der Zielgruppe aller Zeiten ein.

Der in Köln ansässige Fernsehsender «Die Höhle der Löwen» dafür zuständig. Das Format mit den Investoren und zahlreichen Pitches beflügelte aber auch das schon in der zweiten Staffel laufende «Ready to Beef». Die Kochshow ist Lead-Out und startet um kurz nach 23 Uhr. Am Montag fuhr die Produktion 9,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein, 0,7 Prozentpunkte mehr als in der Woche zuvor. Die gemessenen 9,3 Prozent sind für «Ready to Beef» gleichzeitig ein Alltime-Bestwert. Die Reichweite im Gesamtmarkt stieg um 0,06 auf 0,68 Millionen.



Zuvor hatten sich knapp drei Stunden lang 2,38 Millionen Menschen im Schnitt «Die Höhle der Löwen» angesehen. Das Format mit Neu-Investor Nico Rosberg sicherte sich obendrein bei den klassisch Umworbenen den klaren Tagessieg. In der Altersklasse 14 bis 49 Jahre wurden 1,34 Millionen Seher ermittelt – die auf Rang zwei liegende «Tagesschau» im Ersten kam auf 1,07 Millionen. VOX gewann die Primetime bei den Umworbenen mit wunderbaren 17,8 Prozent.



Eher lauwarme Werte generierten die VOX-Vorabendformate – ab 18 Uhr kam die Kuppelshow «First Dates» bei den Werberelevanten nicht über 6,1 Prozent Marktanteil hinaus, eine Stunde später sicherte sich «Das perfekte Dinner» im Schnitt 6,4 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

