RTL bestellt «Mario Barth & Friends»

TV-News

Eine dritte Staffel der Show soll im Herbst gesendet werden.

Der in Köln ansässige Fernsehsender RTL setzt die Showfort. Ende September und Anfang Oktober sind insgesamt drei Produktionstage für das Format angesetzt – dann soll die dritte Staffel entstehen.Bis dato hat der Privatsender zwei je vierteilige Staffeln gesendet; die bis dato letzte im Frühjahr 2020 mit Zielgruppen-Quoten zwischen 7,9 und 10,4 Prozent. Was passiert in dem Format? Jeden Samstagabend lädt der erfolgreichste Stand Up-Comedian aller Zeiten vier Kollegen zu sich an die Bar ein. Diese sollen dort dann ihre besten Nummern präsentieren.Möglich, dass RTL das Format im Herbst wieder zum Lead-Out zu den neuen «Supertalent»-Folgen machen möchte. Mit bis zu 17,8 Prozent Marktanteil hat dies während der im Herbst 2019 gezeigten Staffel ganz gut geklappt.