FOX sichert sich E4-Dramedy «Gap Year»

TV-News

Das Format wird noch im Herbst nach Deutschland kommen.

Seriennachschub für den Sender FOX, den es hier in Deutschland im Pay-TV gibt. Der Kanal, der unter anderem die Heimat von «The Walking Dead» und «Shameless» ist, hat sich die britische Dramedydes Senders E4 gesichert. Sie soll hierzulande nun am 3. November starten und linear dienstags um 21 Uhr zu sehen sein.Der altkluge Philosophiestudent Dylan (Anders Hayward) und sein Kumpel Sean (Ade Oyefeso) reisen mit dem Rucksack durch Asien. In Peking treffen die Jungs auf die streberhafte May (Alice Lee) und Partyanimal Ashley (Brittney Wilson), die den seltsamen aber grundsympathischen Greg (Tim Key) im Schlepptau haben. Schnell freunden sich die ungleichen Reisenden an und starten gemeinsam den Trip ihres Lebens. Ob beim Camping an der Chinesischen Mauer, auf einer legendären Full-Moon-Party oder beim Trekking durch dichten Dschungel − auf die Fünferbande warten jede Menge spektakuläre Abenteuer, faszinierende Menschen und unvergessliche Erfahrungen.Nach FOX-Angaben besteche die achtteilige Serie durch temporeiche Handlung, witzige Dialoge und unerwartete Handlungstwiste. Zum hochkarätigen Autoren-Team zählen unter anderem Tom Basden («Plebs», «Fresh Meat»), James Wood («Rev») und Loren McLaughla, der auch an «Shameless» mitwirkte.