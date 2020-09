Sky Atlantic zeigt Fashion Awards

TV-News

Das Programmspecial ist für September geplant.

Neue Programmfarbe beim Bezahlsender Sky Atlantic: Sky wird die «Green Carpet Fashion Awards» am 10. Oktober ausstrahlen. Nie gehört? Die Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) hat gemeinsam mit Eco-Age und mit Unterstützung des italienischen Ministeriums für Außenpolitik und Internationale Kooperationen sowie der Italienischen Handelsvertretung (ITA) eine weitere Ausgabe der Veranstaltung angekündigt. Unter der Regie vom Grammy nominierten Giorgio Testi und produziert von der mit einem Emmy preisgekrönten Pulse Production verbinde diese Award-Show nach Sky-Angaben Filmsequenzen mit Augmented Reality und visuellen Spezialeffekten.Carlo Capasa, Präsident der italienischen Modekammer, Camera Nazionale della Moda, erklärt: „In den vergangenen drei Jahren unterstrichen die Green Carpet Fashion Awards die große Bedeutung der italienischen Unternehmen in der Mode – von großen Marken bis zu Start-Ups, von Textil-Designern bis zu Schustern und Produzenten von Rohmaterialien, die alle die Einzigartigkeit italienischer Mode beweisen. Eine Mode, die in Zeiten von Covid sowohl Herz als auch Power und Einigkeit zeigte. Und das trotz der unzähligen Herausforderungen in dieser Zeit. Gemeinsam müssen wir diesen Moment nutzen, um eine Zukunft für unsere Industrie zu gestalten, die den Planeten und die Menschen in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellt.“ Wegen Corona wird die Veranstaltung komplett digital abgehalten. „Die 2020 «Green Carpet Fashion Awards», sagt ITA Präsident Carlo Ferro, „zeigen, wie schnell sich unser Business auch in solch einer schwierigen Zeit und wachsender Komplexität anpassen kann. Das Kaufverhalten insbesondere der neuen Generation, bewegt sich mehr und mehr hin zu Qualität und Nachhaltigkeit, die eine Stärke unserer Modeindustrie ist. Die Trennung zwischen online und offline verschwimmt immer mehr, weshalb die ITA sich stark für die Unterstützung der Digitalisierung von Messen und Veranstaltungen wie dieser engagiert und unseren Unternehmen beim Zugang zu E-Commerce-Plattformen, hilft, um ihre Produkte zu verkaufen.“ Sky Atlantic startet die Übertragung am 10. Oktober um 21.55 Uhr.Der Award wird vom Medienunternehmen, dass seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 auf Netto Null CO2 Emissionen reduzieren möchte, weltweit ausstrahlen. Die Show läuft somit nicht nur in den europäischen Sky-Märkten, sondern in einer Weltpremiere auch auf YouTube.