Minus zwei Prozentpunkte: Abwärts für «Love Island»

Quotennews

Die RTLZWEI-Kuppelshow unterlag am Donnerstagabend unter anderem einem sehr gefragten Action-Kracher von VOX.

Die gute Nachricht zuerst: Auch nach der am Donnerstag ab 22.15 Uhr gezeigten Folge von RTLZWEIs Kuppelshowgilt: Jede Episode der am Montag angelaufenen Staffel hat bis dato den Senderschnitt übertroffen. Am Donnerstag erreichte eine rund eineinhalbstündige Ausstrahlung sieben Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Jedoch waren es eineinhalb Prozentpunkte weniger als am Dienstag um diese Uhrzeit und sogar zwei Prozentpunkte weniger als am Mittwoch ab 22.15 Uhr. Zur Verteidigung: Gegen Teile der Sendung lief die Live-Fußballübertragung der Nationalmannschaft im ZDF «Love Island» holte sich 0,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, also nur 0,03 Millionen weniger als am Dienstag und 0,09 Millionen weniger als am Mittwoch. Nach der regulären Folge der Flirtshow zeigte RTLZWEI . Die rund 20 Minuten lange Folge sahen noch 0,26 Millionen Leute ab drei Jahren, bei den klassisch Umworbenen sicherte sich der Privatsender mit Sitz in Grünwald bei München 5,3 Prozent.Stärker unterwegs am späteren Donnerstagabend war übrigens VOX . Der Kultfilm, der dort ab 22.20 Uhr zu sehen war, holte genau zehn Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, die Gesamtreichweite belief sich auf 0,70 Millionen. VOX hatte zuvor die Primetime mit einem anderen Film eröffnet: Ab 20.15 Uhr lief, das auf achtbare 7,4 Prozent der Jungen kam. Die durchschnittliche Sehbeteiligung im Gesamtmarkt wurde auf 0,87 Millionen beziffert.