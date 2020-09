Logisch: Jogis Jungs sichern sich mit Spiel gegen Spanien den Tagessieg

Quotennews

Die ZDF-Fußballübertragung kam am Donnerstagabend auf stattliche Quoten. Wie lief «Gladiator» beim digitalen Ableger ZDFneo?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zurück. Am Donnerstagabend bestritt das Joachim-Löw-Team das erste Spiel seit dem Coronaausbruch – es fand im Rahmen der UEFA Nations League statt. Gegner war Spanien – am Ende stand es 1:1 durch einen Last-Minute-Treffer der Spanier. Das ZDF übertrug das Match live im Free-TV und begeisterte mit der Übertragung zur Primetime im Schnitt 7,94 Millionen Menschen ab drei Jahren. Mit 29,1 Prozent Marktanteil insgesamt und 25,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen führte an Live-Sport am Donnerstagabend im Fernsehen kaum ein Weg vorbei.Das in der Halbzeitpause gesendete, kurzesicherte sich zudem 7,04 Millionen Seher ab drei Jahren. Die zehn Minuten langen Infos erreichten 24 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauern sowie 23,4 Prozent der Jungen. Direkt nach dem Spiel und den begleitenden Analysen gingauf Sendung: Der Talk kam auf 1,25 Millionen Zuschauer – die um 23.30 Uhr gestartete Talkshow sicherte sich 14,3 Prozent insgesamt und tolle 9,6 Prozent bei den Jungen.Der ZDF-Ableger ZDFneo zeigte ab 20.15 Uhr derweil Hollywood-Kost, nämlich den 0,73 Millionen Zuschauer erreichenden Film. Damit sicherte sich der Sender passable 2,6 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt und somit ein recht passables Ergebnis. Meistgesehene Ausstrahlung des Kanals am Donnerstag war eine-Wiederholung ab 19.20 Uhr mit 1,11 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und dazu gehörigen 4,6 Prozent Marktanteil.