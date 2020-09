«Take Me Out»: Ralf Schmitz geht von RTL zu Sat.1

TV-News

Für Schmitz ist es eine Rückkehr zu alter Wirkungsstätte. Für Sat.1 machte er früher schon Formate wie «Die dreisten Drei».

Bisschen was bleibt... RTL hat - trotz des Weggangs von Schmitz - noch einige Episoden der von ihm moderierten Show «Take Me Out» in der Schublade. Die erfolgreiche RTL-Kuppelshow, die zwar in diesem Sommer im Rerun nicht allzu quotenstark war, im First Run vergangenen Herbst aber durchgehend überzeugte (mit teils über 22% in der Zielgruppe), kehrt auf ihrem gewohnten Slot zurück. RTL bestätigte, dass die neuen Folgen ab dem 12. September samstags um 22.20 Uhr zu sehen sind. Vier Mal laufen sie somit direkt nach der neuen RTL-Showhoffnung «Big Performance», ab Oktober dürften sie wieder Lead-out vom «Supertalent» werden. Zudem liegen RTL auch für Frühjahr 2021 noch frische Folgen vor. Ob «Take Me Out» mit neuem Moderator weitergeht, ist nicht ausgesprochen, dürfte aber als eher wahrscheinlich angesehen werden.

Nächster Abgang bei RTL: Neben Hendrik Duryn («Der Lehrer») hört auch Ralf Schmitz auf. Der Komiker moderierte über Jahre mit großem Erfolg die schräge Kuppelshow «Take me Out» und zuletzt auch das Impro-Format «Hotel Verschmitzt». Jetzt wurde bekannt, dass Ralf Schmitz ab Herbst 2020 exklusiv für Sat.1 arbeiten wird. Ralf Schmitz: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und tolle Projekte mit dem Sender und den Menschen, die mit mir vertrauensvoll schon die ersten Schritte gegangen sind. Da stimmte von Anfang an die Chemie. Wie schön, dass wir nun das Team wieder zusammenbringen. Und außerdem: Am schönsten ist es immer noch zu Hause."Sat.1 will von Schmitz Bühnenprogramme ausstrahlen, aber auch große Unterhaltungs- und Comedyshows mit dem Komiker umsetzen. Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Hier kommt wieder zusammen, was zusammengehört: Ralf Schmitz ist einer der größten und erfolgreichsten Komiker Deutschlands. Es ist großartig, dass wir ihn ab Herbst exklusiv in der Sat.1-Familie zurückbegrüßen dürfen. Das wird ein Spaß!" Schmitz begann seine Karriere gewissermaßen im Programm von Sat.1, der war zum Beispiel Teil der Sketchcomedy «Die dreisten Drei» und wirkte lange bei der «Schillerstraße» mit.Wie lange der neue Sat.1-Vertrag läuft, wurde nicht publik. Sat.1 sprach von einer "mehrjährigen Laufzeit". Die Wege von Köln nach Unterföhring sind derweil gut frequentiert. Mark Land, bei RTL Head of Producers gewesen, ist inzwischen für die Sat.1-Unterhaltung zuständig. Jenke von Wilmsdorff, der bekannte RTL-Reporter, wird ab Herbst exklusiv für ProSieben arbeiten.