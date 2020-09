Ausstieg: Hendrik Duryn verlässt «Der Lehrer»

TV-News

Die 2021 ausgestrahlte Staffel wird die Letzte mit dem Hauptdarsteller sein. Die Produktionsfirma Sony wird danach aber trotzdem weitermachen. Eine weitere Staffel ist schon sicher.

„ Weit mehr als ein Jahrzehnt hat er den «Lehrer» gelebt, geliebt und geatmet und mit seinem Engagement, seiner wahnsinnigen Energie und dem ständigen Willen, das bestmögliche Programm zu machen, vor und hinter den Kulissen maßgeblich geprägt. Nicht nur seine tolle Arbeit vor der Kamera, sondern auch sein Gespür für Figuren und Themen bei seiner kreativen Mitarbeit im Drehbuch-Team sind immer auch Motor dieses langjährigen Erfolgs gewesen. ” Astrid Quentell, Geschäftsführerin Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH über Hendrik Duryn

Nach Jessica Ginkel im Jahr 2019 wird nun auch Hendrik Duryn als Hauptdarsteller der RTL-Schul-Dramedyaussteigen. Der Darsteller nimmt die Rolle des Paukers Stefan Vollmer seit rund 14 Jahren - die neunte Staffel, die RTL Anfang 2021 vermutlich am Donnerstagabend ins Programm nehmen wird, wird nun die letzte mit seiner Beteiligung sein. Duryn sagt: "Nach 14 Jahren als Stefan Vollmer bin ich voller Demut und Dankbarkeit, dass es mir vergönnt war, ein Teil dieser Produktion sein zu dürfen. Die unfassbar treue und große Fangemeinde werde ich vermissen, die Briefe, die Nachrichten, ob bei Facebook oder Instagram. Die intensiven Livechats nach den Shows. Wir sind zusammen erwachsen geworden und ich habe viel von unseren Zuschauern erfahren und gelernt. Dafür meinen Dank." Schon jetzt steht fest, dass die Produktionsfirma Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH im kommenden Jahr eine zehnte Staffel umsetzen wird - dann mit neuem Hauptdarsteller. Welcher Plan vorliegt, verriet RTL am Donnerstag nicht.Von Senderseite sind die Fiction-Leiter Frauke Neeb und Hauke Bartel zuständig: "Zusammen mit der Sony schreiben wir seit Jahren eine große Erfolgsgeschichte. «Der Lehrer» geht mittlerweile in die neunte Staffel und ist die erfolgreichste deutsche Serie in der Zielgruppe. Hendrik Duryn war und ist für diesen Erfolg maßgeblich mit verantwortlich. Mit seiner schauspielerischen Hingabe hat er seiner Figur viel Herz und Authentizität verliehen und den Zuschauer zum Schwärmen, Lachen und Weinen gebracht. Zudem hat er immer mit großer Leidenschaft und Engagement das Format inhaltlich mitgeprägt und für die Wahrhaftigkeit gekämpft." Dass Duryn die Serie verlasse, würden beide bedauern, sagten sie.Die neunte Staffel wird übrigens noch bis Anfang 2021 produziert. Schon in dieser Staffel gibt es Veränderungen, denn die Produktion ist umgezogen. Wurde das Format zuletzt in Köln hergestellt, laufen die Kameras nun in Bonn. Als Produzentin zeichnet sich Astrid Quentell verantwortlich, Producer ist Marc Schaumburg-Ingwersen. Redaktionell verantwortlich ist Evelin Haible. Headwriter sind Yannick Posse und Marcus Raffel. Regie führen Peter Gersina, Nico Zingelmann und Oliver Muth.