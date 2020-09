Sehr gute Zahlen für «30 Jahre stern TV»

Quotennews

Während RTL mit «30 Jahre stern TV» Erfolg hatte, lief es für VOX und «The Good Doctor» mager.

1400 Sendungen und um die 10.700 Studiogäste: 1990 ging erstmalsauf Sendung, damals von Günther Jauch moderiert, mittlerweile fest mit Steffen Hallaschka als Gastgeber der Show etabliert. Mit ein paar Wochen Verspätung feierte RTL am Mittwochabend um 20.15 Uhr das Jubiläums seines Dauerrenners, der stets als informative Wundertüte positioniert wurde.erreichte 2,24 Millionen Wissbegierige und Nostalgiker ab drei Jahren, darunter befanden sich 0,82 Millionen Umworbene. Das mündete für den Kölner Privatsender in sehr gute 10,3 Prozent bei allen und ebenfalls sehr gute 13,2 Prozent in der Zielgruppe.Daskletterte ab kurz nach Mitternacht wiederum auf sehr starke 13,8 Prozent bei allen und tolle 16,0 Prozent bei den Werberelevanten.startete bei VOX wiederum mit wenig Publikumszuspruch in Staffel drei. 0,91 und 0,87 Millionen Fernsehende bedeuteten maue 3,3 Prozent Marktanteil für eine Doppelfolge. Bei den Umworbenen waren magere 4,5 und 4,6 Prozent drin.