Kebekus gegen Mockridge gegen Krömer gegen Tall gegen das «World Wide Wohnzimmer»

Wer ist Deutschlands bester Komiker? Wer die beste Komikerin? Hat das ZDF Deutschlands beste Satire-Show? Die Abstimmung für den Comedypreis hat begonnen!

erfindet sich 2020 neu: Er läuft auf Sat.1, statt auf RTL. Es gibt neue Kategorien, darunter eine für den besten Comedy-Podcast. Und der «Deutsche Comedypreis» wird zum Publikumspreis: In neun Kategorien haben Comedyfans ab sofort die Gelegenheit, aus den von einer Jury ausgewählten Nominierungen ihre Favoriten auszusuchen und für sie abzustimmen Wer die klickfreudigsten Fans hat, zeigt sich dann am Freitag, den 2. Oktober 2020, um 20.15 Uhr live in Sat.1. Die Gala entsteht, wie es sich für den «Comedypreis» seit Jahr und Tag gehört, in Köln. Der Award ist eine Veranstaltung des Cologne Comedy Festivals und wird von der Brainpool TV GmbH produziert.«Chez Krömer» (rbb)«Darf er das? Live! - Die Chris Tall Show» (RTL)«Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)«LUKE! Die Greatnightshow» (Sat.1)«World Wide Wohnzimmer» (Funk)«Andere Eltern» (TNT Comedy)«Frau Jordan stellt gleich» (Joyn/ProSieben)«jerks.» (Joyn/ProSieben)«Slavik - Auf Staats Nacken» (Joyn)«Think Big!» (Sat.1)«heute-show» (ZDF)«Mann, Sieber!» (ZDF)«Noch nicht Schicht» (3sat)Carolin KebekusHazel BruggerMartina HillChris TallFelix LobrechtLuke MockridgeMaria Clara GropplerSimon PearceSimon Stäblein«Die Martina Hill Show» (Sat.1)«Kroymann» (ARD)«Phil Laude» (Funk)«Baywatch Berlin»«Fest & Flauschig»«Gemischtes Hack»Luke Mockridge («LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids»/SAT.1)Oliver Pocher («5 gegen Jauch» /RTL)Ralf Schmitz («Take Me Out»/RTL)