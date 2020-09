Weiterhin rund eine Million Bike-Fans für Tour de France

Quotennews

Der Sender Sat.1 erlebte eine schwache Daytime - und auch am Vorabend taten sich «K11 - Die neuen Fälle» und das frische Balder-Quiz ziemlich schwer.

Am Montag fand die vierte Etappe der Frankreich-Radrundfahrt Tour de France statt. Das Erste klinkte sich in die Weltbilder ab kurz nach 16 Uhr ein und erreichte mit der Live-Ausstrahlung des Sport-Events im Schnitt 1,02 Millionen Zuschauer. Gegenüber der Sendung am Montagnachmittag legte die TV-Station somit um 0,03 Millionen Fans zu. Der Gesamtmarktanteil am Dienstagnachmittag lag bei 8,6 Prozent. Bei allen, aber auch bei den Jungen, verbuchte Das Erste unterdurchschnittliche Quoten – in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre standen 4,5 Prozent Marktanteil zu Buche, der bis dato schwächste Wert der diesjährigen Tour.Parallel dazu hatte das ZDF einen riesigen Erfolg mit einer Wiederholung der. Der bayerische Krimi sicherte sich ab 16.15 Uhr im Schnitt 25,6 Prozent Marktanteil bei allen Fans – die Reichweite betrug 2,82 Millionen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die rund 45 Minuten lange Produktion angesichts von 7,4 Prozent sehr gut. Die am Vorabend gezeigte Wiederholung der Sendung sicherte sich zudem ab 19.25 Uhr nochmal 3,73 Millionen Fans (15,3%).Schwach schnitt Sat.1 in die Daytime ab: Ab zehn Uhr kam keine einzige Sendung auf zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe. Das frischeum 18 Uhr musste sich etwa mit genau fünfeinhalb Prozent in der Zielgruppe abfinden. Auf dasselbe Ergebnis kam eine Stunde später dann auch die zweite Folge des neuen Rateformats