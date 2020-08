«Room 104»: Sky plant Finalstaffel für Oktober ein

TV-News

Ende Oktober ist es so weit: Sky Atlantic HD strahlt die abschließende Staffel der kreativen Anthologieserie «Room 104» aus.

Die vierte und finale Staffel der hoch kreativen Anthologieseriekommt ins deutsche Pay-TV: Ab dem 21. Oktober 2020 wird Sky Atlantic HD immer mittwochs um 22.20 Uhr jeweils drei Episoden am Stück zeigen. «Room 104» wird zudem parallel dazu auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Die Prämisse der Serie bleibt gleich: Ein Motel, ein Raum und diverse Gäste – jede Folge spielt in Zimmer 104 eines Motels. Doch mit jeder neuen Figur kommt es zu neuen Tonalitäten und auch zu einer neuen Bild- und Klangästhetik.Die Geschichten in der neuen Staffel handeln unter anderem von einem jungen Mann, der einen lang vermissten Sänger einlädt, um vor seinen Freunden ein Privatkonzert zu geben; von einem ehemaligen Wrestler, der mit der Hilfe therapeutischer Puppen einen misslungenen Wettkampf verarbeiten muss; einer Familie aus den 90er-Jahren, die im Zimmer 104 festsitzt bis es Vater Harry gelingt, ihr "Drehbuch" in die Gegenwart zu schreiben; und von Eva, die ihre Scheidung feiert und währenddessen über die womöglich lebensverändernde Entscheidung, sich einen Pony zu schneiden, sinniert.Die vierte Staffel wurde von Mark Duplass, Jenée LaMarque, Lauren Parks, Mel Eslyn, Lauren Budd, Bryan Poyser und Julian Wass geschrieben. Vor der Kamera standen unter anderem Hari Nef, Logan Miller, Jillian Bell, Jon Bass, Dave Bautista, Melissa Fumero, Vivian Bang, Finn Roberts und Adam Shapiro.