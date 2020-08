Thema Sklavenhandel: History sichert sich Samuel L. Jackson-Doku

TV-News

Das Format soll im Rahmen der Sonderprogrammierung "Black History Matters" im November laufen.

„ «Enslaved» ist eine sensibel produzierte, wichtige und wirkungsvolle Serie zu einem Thema mit enormer aktueller Relevanz. Die Black-Lives-Matter-Demonstrationen, die in Deutschland und auf der ganzen Welt stattgefunden haben, verstärken die aktuelle Bedeutung dieses Themas. Mit ihrem sehr authentischen Ansatz, kombiniert mit einem hohen Production Value und der weltweiten Beliebtheit von Samuel L. Jackson, ist «Enslaved» auch für das deutsche Publikum eine unverzichtbare Serie. ” Maximilian Bolenius, SVP, German speaking Europe and Israel, International, Fremantle

Mit der Dokumentationsreihehat sich der Bezahlsender History eine namhafte Sendung gesichert, die er im November im Rahmen einer „Black History Matters“-Sonderprogrammierung zeigen will. Die sechsteilige Produktion, bei der der mehrfache Emmy-Preisträger Simcha Jacobovici Regie führte, zeichnet die erschütternde Seereise nach, die über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren Millionen von Menschen aus afrikanischen Staaten antreten mussten, um in der sogenannten Neuen Welt als Versklavte zu leben.Samuel L. Jackson begibt sich in den Episoden mit einem Team aus Journalisten und Forschern auf die Suche nach versunkenen Sklavenschiffen, um durch sie neue Erkenntnisse über das Schicksal der versklavten Menschen zu gewinnen. Für den Hollywoodstar bedeutet die Reise auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln. Samuel L. Jackson: "Für mich ist dies sehr viel mehr als nur eine TV-Doku-Serie. 'Enslaved' ist der Versuch, den Millionen von Menschen, die zum Schweigen gebracht wurden, eine Stimme zu geben."Simcha Jacobovici: "Unser Ziel ist es, eine globale Geschichte von Leid und Widerstand, von Unterdrückung und Überwindung zu erzählen. Wir wollen aber nicht nur eine außergewöhnliche neue Doku-Serie produzieren. Unser Ziel ist es auch, Geschichte zu schreiben." History zeigt die Doku-Serie vom 27. bis 29. November ab 21.55 Uhr jeweils in Doppelfolgen.