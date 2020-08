«Killing Mike»: ZDFneo zeigt ab Oktober dänisch-deutsche Thrillerserie

TV-News

Ein weiteres neoriginal steht vor der Tür: Wie ZDFneo mitteilt, startet Anfang Oktober die neue dänisch-deutsche Thrillerserie. In der achtteiligen Serie geht es um die kleine Gemeinde Balling auf der dänischen Insel Fünen. Dort verbreitet Dorftyrann Mike Angst und Schrecken. Keiner ist vor ihm sicher, bis eine kleine Gruppe von Dorfbewohnern sich entschließt, Mike umzubringen …ZDFneo zeigt «Killing Mike» am 9. Oktober (ab 23.30 Uhr) und 10. Oktober 2020 (ab 23.25 Uhr) im Viererpack. Schon ab 10 Uhr am 9. Oktober wird es darüber hinaus alle Folgen in der ZDFmediathek zu sehen geben. Zum Cast gehören Morten Hee Andersen, Claus Riis Østergaard, Anders Juul, Lene Maria Christensen und Sylvester Byder.DR und Motor präsentieren «Killing Mike» in Koproduktion mit ZDFneo , in Zusammenarbeit mit Dynamic Television & Filmfyn, mit Unterstützung von Creative Europe. Die Idee zur Serie stammt von Christian Torpe und Marie Østerbye. Louise N. D. Friedberg saß auf dem Regiestuhl.