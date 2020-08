Goodbye Mallorca? «Goodbye Deutschland» bringt VOX starke Quoten

Quotennews

«Die Schnäppchenhäuser spezial» spült derweil RTLZWEI über den eigenen Senderschnitt.

Die von VOX beauftragten Teams haben in den vergangenen Wochen und Monaten weiter fleißig gedreht, so entstand weiteres Material für die Auswanderer-Reportage. Am Montagabend zur besten Sendezeit wurde ausgestrahlt, wie es den Auswanderern auf Mallorca zuletzt erging. Die Episode stand unter dem Titel „Goodbye Mallorca“? Denn auf der Ferieninsel stiegen zuletzt nicht nur die Coronazahlen, sondern auch die Sorgen in Folge ausbleibender Buchungen und erneuter Reisewarnungen. VOX sicherte sich mit der etwas über eine Stunde langen Sendung starke 9,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Exakt eineinhalb Millionen Menschen schauten zu.Ab 21.20 Uhr lief dann eine weitere und zwei Stunden lange Ausgabe von «Goodbye Deutschland», diesmal mit Geschichten aus Amerika. Die ermittelte Reichweite lag hier dann bei 1,23 Millionen Fans – die Zielgruppen-Quote wurde auf 8,2 Prozent Marktanteil bemessen. Nicht vergessen werden darf: Auch das in der Late-Prime gezeigteschlug sich sehr achtbar. Um 23.20 Uhr gestartet, kam die Produktion diesmal auf eine Zielgruppen-Quote in Höhe von 7,8 Prozent Marktanteil. Dies war der zweitbeste Wert im Jahr 2020.Bei RTLZWEI gab es zur besten Ausstrahlungszeit eine Ausgabe vonzu sehen, die den Sprung über den eigenen Senderschnitt schaffte. Mit 5,3 Prozent Marktanteil lief es für das Format sehr passabel. Die ermittelte Reichweite lag bei 0,75 Millionen. In der kommenden Woche erfolgt am Montagabend der Auftakt zur neuen «Love Island»-Staffel, ab September eröffnet montags das Format «UNdressed» die Primetime beim Sender mit Sitz in Grünwald bei München.