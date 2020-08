Primetime-Check

Wie lief es am Donnerstagabend für die Filme bei VOX? Und wie schnitt Das Erste mit seinen Magazinen nach dem Donnerstagskrimi ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 54%

14-49: 60,3%

Das Erste erreichte ab 20.15 Uhr mit4,02 Millionen Menschen. Das führte zu einer sehr tollen Sehbeteiligung von 16,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mäßige 5,8 Prozent drin.folgte mit 11,1 und 4,2 Prozent, ehe dieauf 2,60 Millionen Wissbegierige kamen. Die Marktanteile lagen bei sehr guten 13,5 Prozent insgesamt und bei sehr starken 10,8 Prozent in der jungen Altersgruppe.rundete den Abend mit 10,2 und 8,5 Prozent ab.kam im ZDF ab 20.15 Uhr auf 3,07 Millionen Fernsehende. Passable 12,5 Prozent insgesamt standen mäßigen 5,0 Prozent gegenüber. Dasfolgte mit 15,9 und 7,5 Prozent, ehemit mäßigen 11,8 und 5,2 Prozent anstand.RTL setzte in der Primetime auf drei Folgen. 2,13, 2,01 und 1,11 Millionen Serienfans schalteten ein, das führte insgesamt zu guten 8,7, soliden 8,4 und mauen 6,2 Prozent. Bei den Umworbenen kam die Actionserie auf sehr tolle 16,8, sehr gute 15,2 und mäßige 10,3 Prozent. Sat.1 überzeugte mit einer-Doppelfolge 1,63 und 1,68 Millionen Serienfans zum Einschalten. Bei den Werberelevanten wurden tolle 10,4 und sehr tolle 11,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Ab 22.15 Uhr kamauf 1,48 Millionen Neugierige. Die Marktanteile verbesserten sich auf 9,3 und 13,9 Prozent. VOX brachte es mitauf 0,95 Millionen Filmfans,schloss mit 0,64 Millionen an. Tolle 9,6 und passable 6,8 Prozent standen bei den Jüngeren auf der Rechnung.RTLZWEI kam mitauf 0,87 Millionen Interessenten,folgte mit 0,54 Millionen Neugierigen. Bei den Werberelevanten wurden beeindruckende 8,6 und sehr gute 6,1 Prozent eingeholt. Bei ProSieben ging um 20.15 Uhrauf Sendung. 0,80 Millionen Fernsehende schalteten ein. In der Zielgruppe wurden mäßige 7,4 Prozent ermittelt. Kabel Eins sprach mit0,77 Millionen Neugierige an, die Umworbenen sorgten für gute 5,3 Prozent. Dasschloss mit 0,35 Millionen und 3,3 Prozent an.