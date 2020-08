Staffel fünf: «Riverdale» geht neue Wege

US-Fernsehen

Die nächste Staffel von «Riverdale» wird völlig anders als die bisherigen. Was sich inhaltlich ändern wird …

Sehr spoilerempfindliche-Fans sollten vielleicht nicht weiterlesen. Doch man muss bedenken: Wenn Lili Reinhart als eine der «Riverdale»-Hauptdarstellerinnen schon im Vorlauf der fünften Runde die grundlegende Prämisse der kommenden Staffel verrät – so ist klar, dass die Serienverantwortlichen diese Information nicht als Spoiler erachten. Dennoch, sicherheitshalber sei noch einmal festgehalten: Weiterlesen auf eigene Gefahr.Wie Lili Reinhart Jimmy Fallon in der «Tonight Show» verraten hat, wird die fünfteeinen von US-Fernsehserien selten genutzten, dramatischen Schritt tätigen und mehrere Jahre in die Zukunft springen. Im Falle der The-CW-Serie, die in den meisten Ländern als Netflix-Titel bekannt ist, hierzulande aber auch bald bei Sky landet , wird es sich um einen Zeitsprung von sieben Jahren handeln. Der ermöglicht es den Serienfans, ihre Lieblingsfiguren in der Zeit nach dem College zu sehen.Der Dreh zur fünften Staffel begann bereits im Frühjahr, wurde jedoch zwischenzeitlich aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen. Reinhart forderte Serienfans augenzwinkernd dazu auf, nach Anschlussfehlern zu suchen, weil der Cast in der Drehpause blasser und pummeliger wurde.