Vier Jahre nach dem Start: Sky One wird lineare «Riverdale»-Heimat

Die Comic-Adaption mit den Geschichten rund um Archie, Elizabeth und Veronica kommt zum Pay-TV-Dienst. Die Fiction-Offensive von Sky One geht damit weiter.

Überraschung von Sky: Der Pay-TV-Dienst hat sich die Ausstrahlungsrechte der amerikanischen Soapgesichert. Das Format wird im Mutterland im Auftrag von The CW produziert, im Ausland firmiert es als Netflix Original. Der Streamingdienst zeigt auch hierzulande alle Folgen als Deutschlandpremiere, nun zieht Sky One nach. Die Comicadaption startet dort – natürlich mit Staffel eins – am 20. September, einem Sonntag, um 20.15 Uhr. Sky One zeigt dann direkt drei Folgen am Stück. Nach der Ausstrahlung steht die US-Soap natürlich auch zum Abruf bereit.Mittlerweile kommt die Produktion auf an die 80 Folgen, eine fünfte Staffel ist schon bestellt. Wegen der Coronakrise ist aber unklar, wann sie produziert und somit ihren Weg auf die Bildschirme finden kann.Die Handlung spielt in der fiktiven Kleinstadt Riverdale, auf den ersten Blick ein ruhiges Örtchen. Dann aber stirbt der Highschool-Schüler Jason Blossom und auf einen Schlag ändert sich alles. Hinter «Riverdale» stehen die Produzenten rund um Greg Berlanti – dieser stellt für CW auch zahlreiche Serien aus dem DC-Universum her. Auch «Riverdale» hat seinen Ursprung in Comic – die Figuren entstammen den Archie Comics.