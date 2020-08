Kampf der Free-TV-Premieren

Film-Check

Sowohl RTL als auch ProSieben liefern am Sonntagabend neue Blockbuster-Ware zweier großer Hollywood-Reihen. Hat Horror-Science-Fiction oder eine musikalische Komödie die Nase vorn?

«Predator Upgrade», 20.15 Uhr, ProSieben, Free-TV-Premiere

«Pitch Perfect 3», 20.15 Uhr, RTL, Free-TV-Premiere

«Abgang mit Stil», Sat.1, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Neuauflage des Actionklassikers: Ein Raumschiff landet auf der Erde, in dem sich ein genetisch perfektionierter Predator befindet. Der Scharfschütze Quinn McKenna kann das Alien außer Gefecht setzen, der Predator wird in Gefangenschaft genommen. Es dauert jedoch nicht lange, bis der Außerirdische ausbricht und Wachpersonal tötet. Nun liegt es an McKenna und seinem Team, den Predator zu stoppen. Hier geht’s zu unserer Kritik des Weltraum-Albtraums von 2018. Die Mitglieder der A-cappella-Truppe "Barden Bellas" haben mittlerweile ihren College-Abschluss in der Tasche und gehen getrennte Wege. Doch mit dem holprigen Start ins Berufsleben wächst die Sehnsucht nach gemeinsamen Auftritten und so treten die Bellas eine Europa-Tour an. An deren Ende winkt eine besondere Ehre, für die sich die Talente jedoch gegen harte Konkurrenz durchsetzen und unerwartete Hindernisse überwinden müssen. Die Kritik zum großen Finale der Reihe ist hier zu finden Oscar-Gewinner Michael Caine, Morgan Freeman und Alan Arkin planen den Coup ihres Lebens: Als Joe Harding eine Zwangsvollstreckung ins Haus schneit, wird klar, dass der Pensionär von seiner Bank übers Ohr gehauen wurde. Und nicht nur er, auch seine Freunde Willie und Albert sind betroffen. Rüstig und radikal beschließen die drei, sich den Ruhestand nicht versauen zu lassen und sich zur Wehr zu setzen - mit einem Banküberfall.Viele Punkte gibt es im Blockbuster-Battle für den Sonntagabend nicht zu verteilen. Am Ende reichen etwas mehr als die Hälfte der zu erzielenden Punkte für zwei Filme, um sich die Spitzenposition zu teilen. «Abgang mit Stil» und «Pitch Perfect 3» sind zumindest so unterschiedlich, dass für jeden am Abend etwas dabei sein sollte.