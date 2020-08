Tiger Woods hat zweite Staffel seiner Doku produziert

TV-News

„ Nach dem Erfolg der ersten Staffel sind wir sehr stolz darauf, unsere Kooperation mit Tiger für zehn weitere sehenswerte Episoden fortzusetzen. «My Game - Tiger Woods: Shotmaking Secrets» ist ein Must-Watch für jeden Fan und Spieler, der das gewisse Extra für sein Spiel sucht. Gibt es einen besseren Weg sich zu verbessern und niedrigere Scores zu erzielen, als Tipps direkt vom größten Golfer der Neuzeit zu erhalten? Durch unsere Berichterstattung, unsere Reportagen und unseren exklusiven Zugang zu Golfstars wie Tiger wollen wir den Fans das Spielgeschehen und die Spieler noch näherbringen. ” Alex Kaplan, Präsident und General Manager von Discovery Golf

Golf-Superstar Tiger Woods hat im Juni 2020 eine zweite Staffel seiner Dokureiheproduziert. Wie Dicovery jetzt bekannt gab, sollen die Folgen ab dem 20. August Premiere feiern. Bereits in der ersten Staffel «My Game: Tiger Woods – Inside the Mind of a Champion» gewährte Tiger Woods seinen Fans noch nie gezeigte Einblicke in seine Gedankenwelt und sein Spiel. Nun dürfen sich Golf-Enthusiasten nach Discovery-Angaben auf noch mehr Inhalte, Trainingsmethoden und Tipps von der Golf-Ikone freuen.Die neuen Folgen wurden im Juni 2020 auf dem Golfkurs des Dye Preserve in Jupiter, Fla., gefilmt, wobei strenge Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen für die Produktion getroffen wurden. Die Serie wird dem internationalen Publikum über den On-Demand-Live-Videostreaming-Service GOLFTV powered by PGA TOUR zur Verfügung stehen, welcher in mehr als 200 internationalen Märkten weltweit verfügbar ist. Dabei ist die erste Episode für alle Golffans frei, ab Folge zwei ist ein Abo nötig.Tiger Woods über die neue Staffel: „Die zweite Staffel von „MY GAME“ mit Discovery zu drehen, war eine großartige Gelegenheit für mich, tief einzutauchen und einen Einblick zu vermitteln, wie ich verschiedene Elemente meines Spiels angehe und ausführe. Nie zuvor habe ich meine Gedankengänge zu meiner Schwungtechnik und zu meinem Kurs-Management so detailliert offenbart. Daher freue ich mich sehr, es zum ersten Mal mit Spielern und Fans zu teilen.“ GOLFTV ist ein Angebot von Discovery. Im Rahmen der 12-jährigen Partnerschaft mit der PGA TOUR wurde GOLTV im Januar 2019 gestartet.