Primetime-Check

Wie schlug sich die «Tatort»-Wiederholung am Sonntag? Punktete VOX mit «Grill den Henssler»?

5,36 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten die Wiederholung des «Tatorts» mit dem Titel „Borowski und das Meer“. Dieser Film erreichte 19,6 Prozent Marktanteil, auch bei den jungen Zuschauern wurde man mit 1,06 Millionen Marktführer. Der Marktanteil lag bei 14,0 Prozent. Im Anschluss flopptemit lediglich 1,76 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum verbuchte Das Erste vier Prozent.Das ZDF startete mitmittelmäßig in die Primetime. 3,73 Millionen Zuschauer sorgten für 13,6 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum wurden 5,5 Prozent Marktanteil ermittelt. Im Anschluss schossen die Reichweiten in den Himmel, denn dasverzeichnete 5,01 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil wuchs auf 19,3 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man 10,3 Prozent Marktanteil ein. Ab 22.15 Uhr unterhieltnoch 1,94 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 10,8 sowie 5,0 Prozent Marktanteil.In Sat.1 lieferte der Filmeine gute Leistung ab, dieser unterhielt 1,39 Millionen Zuschauer. Mit 0,67 Millionen Zuschauern verbuchte man 8,9 Prozent bei den Umworbenen.sorgte im Anschluss für 1,59 Millionen Zuschauer, wovon 0,69 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Sender sicherte sich so gute 13,5 Prozent Marktanteil. ProSieben setzte hingegen auf den Spielfilm, den 1,53 Millionen Menschen anschauten. Die Komödie sicherte sich 0,89 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei 12,1 Prozent.Kabel Eins startete mitdurch, die neue Doku-Soap erreichte 0,90 Millionen Zuschauer. Mitsank das Interesse auf 0,64 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe stieg der Marktanteil von 6,1 auf 6,3 Prozent.undbrachten RTL 2,32 sowie 1,35 Millionen Zuschauer, die US-Spielfilme sorgten für mittelmäßige 12,5 und 10,8 Prozent Marktanteil. RTLZWEI flog mitauf die Nase, denn nur 0,44 Millionen Zuschauer wollten den Streifen sehen. Der Marktanteil lag bei ernüchternden zweieinhalb Prozent. Mitsicherte sich VOX 1,24 Millionen Zuschauer und 8,3 Prozent bei den Umworbenen.