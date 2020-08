«Last Man Standing»: Deutschlandpremiere für Staffel sieben in Sicht

TV-News

Tim Allen scherzt weiter: ProSieben Fun zeigt ab September die siebte Staffel von «Last Man Standing».

Im Mai dieses Jahres gab das US-Network FOX grünes Licht für die neunte Staffel der Tim-Allen-Sitcom, in Deutschland hingegen ackert sich ProSieben derzeit noch durch Staffel sechs. ProSieben Fun wird die Staffel ab dem 20. August 2020 werktags in Doppelfolgen zunächst wiederholen und dann sogar den ProSieben-Stand überholen. Auf dem Bezahlsender geht es nach Staffel sechs sogar nahtlos weiter – wie der Pay-TV-Kanal mitteilt, wird er ab Freitag, dem 4. September 2020 vorabends ab 19.25 Uhr die siebte Staffel von «Last Man Standing» zeigen. Die erlebt somit ihre Deutschlandpremiere.In den USA war Staffel sieben eine Zäsur für «Last Man Standing»: ABC setzte die Sitcom nach Runde sechs ab, doch FOX eilte zur Hilfe und angelte sich die Serie mit Nancy Travis, Alexandra Krosney, Molly Ephraim und Kaitlyn Dever. Die siebte Season von «Last Man Standing» eröffnete konsequent mit einem Seitenhieb in Richtung ABC.Im Schnitt erreicht «Last Man Standing» selbst in Staffel acht in den USA noch über sechs Millionen Fernsehende pro Episode. Die Serie startete mit einem Staffelschnitt von 9,12 Millionen Interessenten. Bislang liegen über 170 Folgen vor, Tim Allens erste Sitcom, «Hör mal, wer da hämmert» brachte es auf 204 Episoden.