CBS Television Studios arbeiten mit Beratungsstelle zusammen

US-Fernsehen

Die Zusammenarbeit erfolgt, damit die Autorenstäbe besser geschult werden.

Aufgrund von nationalen Protesten gegen Polizeibrutalität und der Diskussion in Hollywood über die Wahrnehmung der Polizei in Drama-Serien, hat die Produktionsfirma CBS Television Studios Besserung angekündigt und einen Vertrag mit der Beratungsgruppe 21CP abgeschlossen. Diese Gruppe besteht aus Polizeichefs, die „in Schwierigkeiten geratene Polizeidienststellen saniert und das Vertrauen der Gemeinden in ihren Behörden erneuert haben.“Dazu gehören auch Anwälte und Menschen aus der Gemeinde, die die öffentliche Sicherheit und Reformbemühungen beaufsichtigt haben sowie aus Sozialwissenschaftlern und Akademikern. „Polizei- und juristische Serien sind seit Jahrzehnten eine tragende Säule des Studioprogramms und des Sendeplan des Senders“, teilte David Stampf, Chef der Studios mit.Er vervollständigt: „Wir haben die Möglichkeit, auf dieser erfolgreichen Grundlage in Zukunft aufzubauen, und die aufschlussreichen und hoch angesehenen Berater von 21CP Solutions zurückzugreifen, die eine wertvolle Ressource für unsere kreative Prozesse sind.“ Ronald Davis, Partner von 21CP Solutions, war von 2013 bis 2017 in der Obama-Regierung tätig, lobte die CBS Studios dafür.