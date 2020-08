Zum Saisonstart: Sat.1 lässt die Festspiele beginnen

TV-News

Das Freitags-Line-Up von Sat.1 im September steht somit in ganz großen Teilen.

Der in München ansässige Fernsehsender Sat.1 hat sich nun tief in die Karten seiner Freitagspläne im September blicken lassen. Schon bekannt war, dass am 18. und 25. September ein neues «Promi Boxen» laufen wird. Wer die Fäuste fliegen lässt, lesen Sie hier . Auch am 4. September geht es uim einen großen Promi-Wettbewerb. Dann nämlich moderieren Jochen Schropp und Oliver Jones ab 20.15 Uhr das neueDarin kämpfen beliebte Reality-Stars in kuriosen, spannenden und schrägen Spielen um den Spaß-Titel "Hellste Kerze auf der Torte". Dabei zählen Geschick und Allgemeinwissen genauso, wie Selbstironie und Schlagfertigkeit. Sat.1 räumt 175 Minuten Sendezeit ein.Welche Promis mischen mit? Angekündigt sind unter anderem Claudia Obert, Gina-Lisa Lohfink, Jürgen Milski, Matthias Mangiapane, Thorsten Legat, Tobias Wegener, Ginger Costello-Wollersheim, Paul Janke sowie Julian F.M. Stoeckel.