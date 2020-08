Premiere: Neues «Sat.1 Promi Boxen» soll an zwei Abenden laufen

TV-News

Auch die ersten Teilnehmer, die die Fäuste fliegen lassen wollen, sind nun bekannt.

Mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 14,7 Prozent lief das bisher letzteim Jahr 2013 – jetzt wagt sich der Bällchensender an eine Neuauflage und wird diese noch größer aufziehen. Wie am Dienstag bekannt wurde, soll die 2020er Version an gleich zwei Abenden stattfinden: Sowohl am 18., als auch am 25. September, jeweils also freitags und zur besten Sendezeit. Wer lässt diesmal die Fäuste fliegen? Unter anderem wird Julian F. M. Stoeckl in den Ring steigen. Er duelliert sich mit Matthias Mangiapane.Die Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal eineinhalb Minuten gegenüber. In weiteren Kämpfen sind u.a. Carina Spack gegen Jade Übach und Marcellino Kremers gegen Stephan Jerkel zu sehen. Insgesamt plant Sat.1 acht Kämpfe, also 16 Prominente, die teilnehmen. Brainpool produziert beide Abende.Tobias Drews (inzwischen eigentlich bei Sport1) und Florian Schmidt-Sommerfeld (inzwischen bei Sky) kommentieren die Kämpfe. Als Moderatoren sind Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus zu sehen. Selbstverständlich werden alle Covid19-Regelungen an beiden Kampfabenden strikt befolgt, sowohl im Zuschauerbereich, als auch bei den Sportlern und unmittelbar am Kampf beteiligten Personen. Im Vorfeld sollen auch Corona-Tests stattfinden.