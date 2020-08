Vermischtes

FOX News sendet bald auch in Deutschland

Manuel Weis von 3 Kommentare 12. August 2020, 12:39 Uhr

Der konservative Kanal geht noch in diesem Jahr hierzulande an den Start – und will Geld für seine Inhalte.

Er ist bekannt als Lieblings-TV-Sender des in der Kritik stehenden US-Präsidenten Donald Trump: Der konservative Nachrichtenkanal FOX News. Was auf diesem passiert, können bald auch deutsche Zuschauer sehen. FOX hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass man den Sender international als Streamingangebot ausrollen möchte. Los geht es am 20. August in Mexiko, noch im September soll der Kanal für deutsche Bürger buchbar sein.



Ebenfalls im September wird der Launch in Großbritannien und Spanien stattfinden. Bis Ende 2020 sollen es insgesamt 20 Länder sein. Kosten soll der Kanal 6,99 US-Dollar pro Monat. Für diese Gebühr stehen dann auch FOX-News-Formate wie «Tucker Carlson Tonight» zum Abruf bereit.



„Mit einem Katalog von mehr als 20 Signature-Sendungen auf Abruf und Live-Streams unserer linearen Netzwerke wird dieser neue digitale Streaming-Dienst sicherstellen, dass unsere Zuschauer auf der ganzen Welt nie das Neueste von Amerikas führendem Nachrichtenkanal verpassen“, sagt Suzanne Scott, die Chefin von FOX News Media, die ihren Nachrichtensender eine „vertrauenswürdige Quelle für Nachrichten und aufschlussreiche Analysen“ nennt.

Er ist bekannt als Lieblings-TV-Sender des in der Kritik stehenden US-Präsidenten Donald Trump: Der konservative Nachrichtenkanal FOX News. Was auf diesem passiert, können bald auch deutsche Zuschauer sehen. FOX hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass man den Sender international als Streamingangebot ausrollen möchte. Los geht es am 20. August in Mexiko, noch im September soll der Kanal für deutsche Bürger buchbar sein.Ebenfalls im September wird der Launch in Großbritannien und Spanien stattfinden. Bis Ende 2020 sollen es insgesamt 20 Länder sein. Kosten soll der Kanal 6,99 US-Dollar pro Monat. Für diese Gebühr stehen dann auch FOX-News-Formate wie «Tucker Carlson Tonight» zum Abruf bereit.„Mit einem Katalog von mehr als 20 Signature-Sendungen auf Abruf und Live-Streams unserer linearen Netzwerke wird dieser neue digitale Streaming-Dienst sicherstellen, dass unsere Zuschauer auf der ganzen Welt nie das Neueste von Amerikas führendem Nachrichtenkanal verpassen“, sagt Suzanne Scott, die Chefin von FOX News Media, die ihren Nachrichtensender eine „vertrauenswürdige Quelle für Nachrichten und aufschlussreiche Analysen“ nennt.

Mehr zum Thema... Tucker Carlson Tonight

vorheriger Artikel

nächster Artikel