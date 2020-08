«Knight Rider» soll als Film zurückkommen

Kino-News

Skyglass Media Group möchte einen Film der ehemaligen NBC-Serie drehen.

Die Spyglass Media Group entwickelt derzeit einen Spielfilm, der auf der NBC-Serie «Knight Rider» basiert, die vier Staffeln lang ausgestrahlt wurde. Das US-Network NBC hatte das Format zwischen 1982 und 1986 im Programm, insgesamt wurden 90 Episoden produziert. Die Hauptrolle von Michael Knight, einen mysteriösen Agenten der Foundation for Law and Government (FLAG), übernahm David Hasselhoff.Hasselhoff fuhr den Knight Industries Two Thousand, besser bekannt als KITT, einen technologisch fortschrittlichen Pontiac Firebird Trans Am. William Daniels war die Stimme des Autos. James Wan, der den Film vorantreibt, wird mit seiner Produktionsfirma Atomic Monster produzieren. TJ Fixman schreibt das Drehbuch.Atomic Monster befindet sich aktuell in der Postproduktion von «Malignant» für Starlight Media und Midas Innovation, außerdem ist man an dem New Line Cinema-Streifen «The Conjuring: The Devil Made Me Do It» beteiligt. Im Fernsehen ist die Produktionsfirma aktuell an der CBS-Serie «MacGyver» beteiligt.