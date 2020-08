DMAX nennt Termin für achte «Steel Buddies»-Staffel

TV-News

Geplant ist die Ausstrahlung von 15 frischen Folgen.

Der Männersender DMAX startet im September eine umfangreiche neue Staffel seiner Eigenproduktion. Das Format erreichte zuletzt nicht selten über 600.000 Zuschauer pro Ausstrahlung und zählt damit zu den stärksten des Kanals in Deutschland. Die achte Staffel begleitet Michael Manousakis und sein Team in insgesamt 15 neuen Folgen ab 15. September, immer dienstags um 20:15 Uhr, wie DMAX nun mitteilte.Das große, alles beherrschende Projekt: Wracktauchen in der Nordsee. Gemeinsam mit Tauch-Profi Andi Peters will Manousakis 160 Tonnen Kupfer, die an Bord eines vor Jahrzehnten gesunkenen Frachters vermutet werden, vom Grund der Nordsee holen. Aktueller Gegenwert des Edelmetalls: rund 700.000 €. Um überhaupt zum Tauchgang ansetzen zu können, muss ein Erkundungsschiff, welches Michael spontan für das Vorhaben erworben hat, wieder betriebsbereit gemacht werden…Auf Seiten Discovery Deutschlands zeichnen Axel Stegmaier, Director Production & Development und Florian Grüning, Producer, für das Format verantwortlich. Die Eigenproduktion ist die erfolgreichste DMAX-Serie aller Zeiten, erklärt der Sender. Die Firma spin TV produziert die Sendung.