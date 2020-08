Beirut-«Brennpunkt» schneidet erfolgreich ab

Quotennews

Am Dienstagabend direkt hatte Das Erste die schwere Explosion nur am Rande behandelt. Auch im ZDF lief am Mittwoch nun ein Special zum Geschehen.

Das Erste Deutsche Fernsehen hatte sich am Mittwoch dafür entschuldigt, dass man der schweren Explosion im Hafen von Beirut am Dienstagabend in den Informationsprogrammen keine allzu große Fläche einräumte. Dies änderte sich nun am Mittwoch. Das Erste sendete zum Vorfall ab 20.15 Uhr sogar ein zehnminütiges Special. Derkam dabei auf 3,59 Millionen Zuschauer (15,5%), bei den jungen Leuten wurden 11,6 Prozent ermittelt. Zuvor hatte die Hauptausgabe derim Schnitt 4,18 Millionen Menschen informiert. Auch in dieser war die Explosion ein wichtiges Thema. 18,4 Prozent kamen insgesamt zustande, 16,9 Prozent bei den jungen Leuten.Ein Flop war die ab 20.25 Uhr vorgenommene Ausstrahlung des Films- über eine Reichweite von durchschnittlich 1,82 Millionen kam die Produktion am Mittwoch nicht hinaus. Mit 7,6 Prozent Marktanteil insgesamt, aber auch mit den 3,9 Prozent bei den Jungen lag man klar unter der Sendernorm.Das Zweite setzte ab 20.25 Uhr auf den Krimi-Rerun der-Folge „Verschlusssache“ und erreichte damit 3,28 Millionen Menschen. 13,6 Prozent wurden erzielt, bei den Jungen hätte es ein bisschen mehr sein dürfen als die generierten 4,2 Prozent. Dasab kurz vor 22 Uhr verdoppelte die Ergebnisse bei den jungen Leuten – 9,1 Prozent wurden gezählt. 3,85 Millionen schauten zu. Ein ZDF-Special zur Tragödie in Beirut holte ab 19.25 Uhr übrigens 2,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und dazugehörige 13,1 Prozent.