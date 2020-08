Primetime-Check

Wie schlug sich ProSieben mit «Wer sieht das denn?!»? Punktete RTL mit einer weiteren Ausgabe von «Schwiegertochter gesucht»?

Das Erste und das ZDF teilen sich die ersten acht Plätze der Primetime.undbrachten der blaue Eins 4,21 sowie 2,69 Millionen Zuschauer, es wurden 16,0 und 10,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte man 5,0 und 3,3 Prozent, danach kamenund dieauf 3,6 und 7,0 Prozent. Insgesamt wurden 2,37 sowie 2,09 Millionen Zuschauer ermittelt, die Marktanteile beliefen sich auf 9,8 und 10,3 Prozent.Das ZDF erreichte mitund2,35 und 2,54 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beim Gesamtpublikum enttäuschten mit 8,9 und 9,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 8,4 und 8,1 Prozent Marktanteil ermittelt, danach fuhr man 9,7 und 8,5 Prozent Marktanteil ein. Dassorgte für 3,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 14,1 Prozent. Mitholte sich der Mainzer Sender noch 2,87 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent.baute in den vergangenen Wochen kontinuierlich ab und erzielte 0,82 Millionen Zuschauer, wovon 0,49 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil der ProSieben-Sendung lag bei 7,3 Prozent, ab 22.25 Uhr fiel man mitund 3,8 Prozent auf die Nase.erreichte in Sat.1 1,42 Millionen Zuschauer, sodass man mit 0,57 Millionen Zuschauern auf den zweiten Platz bei den Umworbenen kam. Der Marktanteil belief sich auf achteinhalb Prozent.undsicherten sich 1,36 und 0,98 Millionen, die Marktanteile lagen bei 7,5 und 7,2 Prozent.sorgte bei RTL für 2,09 Millionen Zuschauer und 11,2 Prozent in der Zielgruppe. Mit 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen belegte man den ersten Platz in der Primetime.holte im Anschluss noch 10,5 Prozent Marktanteil.undlaufen bei RTLZWEI weiterhin spitzenmäßig. Die Wiederholungen sorgten für 0,91 sowie 0,77 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 7,1 und 7,9 Prozent Marktanteil ein.Zwei-Ausgaben brachten VOX 0,78 und 0,88 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 6,9 sowie 9,5 Prozent Marktanteil. Mit dem Film-Rerunsundhatten die Programmplaner bei Kabel Eins einen richtigen Riecher, denn es wurden 6,4 und 7,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Beim Gesamtpublikum standen 0,93 und 0,60 Millionen Zuschauer auf der Uhr.